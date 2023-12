Nuovo autovelox fisso sulla Provinciale: multe "in diretta" al semaforo

Una nuova telecamera è stata installata nei pressi del semaforo dell’ospedale di Gardone Val Trompia, lungo la Sp 345 all’incrocio per via San Paolo: servirà anche per sanzionare chi non rispetta il limite di velocità che, in quel tratto, è di 70 km/h.

Di fatto un nuovo autovelox fisso, ma ad uso mobile, installato in direzione Nord: non sarà sempre attivo e rileverà la velocità solo quando ci sarà presente una pattuglia della polizia locale. "Sarà acceso tre quattro volte a settimana, un paio di ore per volta", fa sapere Patrizio Tosoni, comandante della Polizia Locale del Corpo Intercomunale di Valle Trompia.

L’obiettivo primario del nuovo rilevatore è infatti un altro, come chiarisce il comandante Tosoni: “mantenere un costante rilevamento del flusso veicolare per determinare il numero dei veicoli in transito nelle 24 ore e i loro comportamenti alla guida, ai fini statistici e di studio del traffico”.

Ma il dispositivo che tanto fa discutere, sui social come nei bar, qualche multa la farà anche se per sanzionare gli eccessi di velocità ci sarà bisogno della presenza degli agenti della Locale.