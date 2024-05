Violenza in strada: ferite alla testa e dito rotto per un ragazzo

Un pestaggio feroce in strada, nel centro del paese. Le urla e le botte, poi le sirene delle ambulanze. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 21.30 di ieri, mercoledì 29 maggio, da via Giacomo Matteotti a Gardone Val Trompia.

A chiedere aiuto sarebbe stato il ragazzo vittima dell’aggressione: un 21enne di origine marocchina. Ai sanitari del 118 prima - e ai carabinieri poi - avrebbe riferito di essere stato preso a calci e pugni da un connazionale che conosceva.

Dopo le prime cure, il 21enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale della cittadina della Val Trompia: avrebbe riportato la frattura di un dito della mano e una ferita - per fortuna - non profonda alla testa. Le ragioni del diverbio degenerato in un furibondo pestaggio solo al vaglio dei carabinieri di Gardone Val Trompia: sono state avviate le indagini di rito per ricostruire la vicenda e rintracciare il presunto aggressore.