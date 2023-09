Pugno in pieno viso dopo la lite in strada: uomo in ospedale

Colpito da un pugno in pieno volto, è finito in ospedale al Civile di Brescia. È quanto è accaduto a un uomo di 76 anni nella giornata di ieri, martedì 12 settembre: il suo racconto e l’intera vicenda è al vaglio dei militari che sono intervenuti sul posto dopo la chiamata al numeri unico per le emergenze.



L’aggressione sarebbe avvenuta in pieno giorno, verso le 11 del mattino, lungo via Zanardelli a Gardone Val Trompia: stando a una primissima ricostruzione, l’anziano sarebbe stato raggiunto da un pugno al termine di un acceso diverbio, pare scoppiato con un altro uomo per futili motivi (ancora da accertare).



All’arrivo dei militari e dei volontari della ambulanza di Villa Carcina, dell'aggressore non c’era alcuna traccia. Dopo le prime cure prestate sul posto, il 76enne è stato portato nel nosocomio cittadino per gli accertamenti di rito. Per lui, per fortuna, nulla di grave: è stato ricoverato in codice verde. Sulla vicenda faranno luce i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza del 76enne.Â