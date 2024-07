Hashish e cocaina, la 'base' era il bar di paese: 4 ragazzi in manette

Quattro arresti e oltre un chilo e mezzo di droga sequestrato: è il bilancio dell’operazione portata a termine dagli agenti del servizio intercomunale di Polizia Locale della Valtrompia, guidati dal comandante Patrizio Tosoni. È l’esito di una lunga indagine, proseguita per settimane, che ha permesso di ricostruire l’attività di spaccio di quattro giovani stranieri, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, tutti finiti in manette: vendevano droga nelle piazze di Gardone e Sarezzo, al netto delle perquisizioni sono stati trovati in possesso di 1,5 chili di hashish e 150 grammi di cocaina. Sequestrati anche 6 diversi telefoni cellulari.

Un’organizzazione radicata: la base logistica pare fosse in un bar di Gardone, da cui sarebbe partita la distribuzione delle dosi, che a loro volta sarebbero state confezionate nell’abitazione di uno degli arrestati, altro luogo di riferimento della banda. Almeno due, infine, i veicoli a disposizione dei pusher e che venivano utilizzati per le consegne. Sarebbero a decine i clienti di Gardone, Sarezzo e dintorni, alcuni già identificati: tra di loro anche dei minorenni.