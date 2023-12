Vendevano droga fuori da scuola: arrestati due giovani spacciatori

I carabinieri di Gardone Riviera hanno arrestato due ragazzi, un 18enne e un 19enne residenti nell'Alto Garda, con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. I giovani pusher sono stati sorpresi venerdì pomeriggio a Gardone nei pressi della fermata dell'autobus di via Zanardelli, pochi minuti prima dell'arrivo degli studenti all'uscita da scuola.

Il loro atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno fatto scattare la perquisizione, recuperando una settantina di grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte alla vendita. I successivi controlli nelle loro abitazioni hanno permesso di scovare altri 235 grammi di hashish e il materiale per il confezionamento.

Immediato l'arresto, a quel punto. Sabato mattina i ragazzi sono comparsi davanti a un giudice del Tribunale di Brescia, che ha convalidato il fermo; sono stati poi rimandati all'udienza del 17 gennaio 2024 per la definizione, uno in stato di libertà e l'altro con obbligo di presentazione bisettimanale in caserma.

Quest'ultima operazione corona un'intensa attività di contrasto allo spaccio condotto dalla Compagnia di Salò, con particolare attenzione nei pressi degli istituti scolastici, che ha portato da settembre ad oggi al sequestro di oltre 200 grammi di droga, un arresto, 5 denunce in stato di libertà e oltre 20 persone segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.