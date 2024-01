Puntine in metallo sulla Ss45bis: in 10 rischiano l’incidente

Puntine da disegno (ovviamente in metallo) sulla Ss45bis a Fasano di Gardone Riviera, molto frequentata anche dai ciclisti: numerose le segnalazioni rimbalzate sui social lo scorso fine settimana, almeno 10 i pedalatori vittime di una foratura forzata e che, per questo, hanno rischiato di cadere a terra e provocare o rimanere coinvolti in un incidente.

Sulla stessa strada, infatti, passano anche le auto, e parecchie: un episodio simile – con diverse forature – si era già verificato qualche mese fa lungo il tratto che da Fasano porta a Toscolano Maderno. Ancora sui social l’indignazione corre veloce: tanti i ciclisti che hanno manifestato rabbia e preoccupazione.