Il ragazzo pestato a sangue in casa per un debito di 300 euro

Pestato a sangue nel corso di una vera e propria “spedizione punitiva” per un debito di 300 euro, un affitto non saldato: queste le motivazioni della brutale aggressione costata, come riporta Bresciaoggi, un trauma facciale e una distorsione cervicale da percosse a un giovane pakistano, 21enne all'epoca dei fatti, che venne aggredito nel novembre del 2020 nella casa di Gardone Riviera dove viveva in affitto.

A più di tre anni dall'accaduto è arrivata la prima sentenza a carico dei presunti aggressori: due di loro sono stati assolti, tra cui il proprietario (di origini siciliane) dell'abitazione, mentre per altri due il tribunale ha emesso altrettante condanne, a 4 anni e 10 mesi e 4 anni e 8 mesi. Tre dei quattro imputati sono bresciani, finiti alla sbarra con accuse a vario titolo di tentata estorsione in concorso, lesioni personali aggravate, violazione di domicilio e sostituzione di persona.

Preso a calci e pugni

A scatenare l'aggressione, come detto, un debito non saldato di circa 300 euro, a cui se ne sarebbero aggiunti altri 200 per il “disturbo”. Si sarebbe trattato di un affitto non pagato, circostanza che avrebbe spinto il padrone di casa (giusto ribadirlo: è stato assolto) ad attivare la spedizione punitiva. Gli altri tre coinvolti, anche con uno stratagemma – uno di loro si sarebbe finto un agente della Polizia di Stato – sarebbero così riusciti a entrare in casa e infine a malmenare il giovane pakistano. Quest'ultimo sarebbe stato preso a pugni in faccia, poi gettato a terra e preso a calci. Seguirà denuncia ai carabinieri, poi il rinvio a giudizio: ora l'esito del processo.