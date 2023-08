Scivola mentre carica il camion e batte la testa: paura per un operaio

È scivolato mentre caricava un bidone sul camion, rovinando sull’asfalto e battendo la testa. È successo nella prima mattinata di oggi, mercoledì 30 agosto, a un operatore ecologico di 58 anni: avrebbe perso l’equilibrio mentre svuotava i cassonetti di corso Zanardelli a Gardone Riviera.

L’uomo, dipendente della cooperativa che si occupa della raccolta differenziata per conto del Comune, non avrebbe mai perso i sensi: soccorso dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, è stato trasportato all’ospedale di Gavardo per essere sottoposto agli esami del caso e poi ricoverato in codice giallo.

Tutto è accaduto poco dopo le 8.30: sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici della sicurezza sul lavoro di Ats per i rilievi e gli accertamenti di rito.