Grave incidente in deltaplano: paura per un 40enne

Partito dal Monte Pizzocolo, in fase di atterraggio a Gardone Riviera qualcosa è andato storto

In fase di atterraggio qualcosa è andato storto, ed ha picchiato violentemente la testa al suolo. Il grave incidente in deltaplano è accaduto nella giornata di ieri sul Garda, a Gardone Riviera. Un daltaplanista di 40 anni di Villanuova Sul Clisi era partito poco prima dal Monte Pizzocolo, nel territorio di Toscolano Maderno.

I fatti. Decollato poco prima in quota, giunto nei pressi del prato del Bed & breakfast "Big Sur" a San Michele il velivolo ha perso velocemente quota, fino a schiantarsi al suolo. Soccorso dagli amici che erano a terra, l'uomo ha ricevuto il primo aiuto dai sanitari giunti a bordo di un'ambulanza, salvo poi essere stato trasportato il elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia, dove è stato ricoverato per una commozione cerebrale.

Nel frattempo, sul luogo dello schianto, i carabinieri della stazione di Gardone Riviera hanno condotto gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Per il 40enne non era la prima discesa dal Pizzocolo, alla causa del guaio potrebbe esserci un'improvvisa e anomala folata di vento, oppure semplicemente una manovra sbagliata.