Si schianta col deltaplano, batte la testa e resta sospeso in cima a un albero

Mercoledì pomeriggio, un deltaplanista è rimasto impigliato nei rami di un albero, dopo aver improvvisamente perso quota sopra la piana della Val di Sur, a Gardone Riviera.

Nello schianto ha riportato una commozione cerebrale. Per soccorrerlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che l'hanno poi affidato all'eliambulanza del 118, per il trasporto in codice rosso al Civile di Brescia.