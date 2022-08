Il cane fiuta qualcosa, barista nei guai: trovato in possesso di 15 grammi di droga

Le unità cinofile dei carabinieri in azione nel weekend sul lago di Garda. Il fiuto dei cani addestrati anche stavolta non ha sbagliato: a Gardone Riviera, durante il controllo in un bar, il titolare è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di hashish. Per questo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Anche un suo dipendente è stato trovato in possesso di una quantità minima di droga, e segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

I controlli nel weekend

L'intervento fa parte del lungo fine settimana di controlli, in tutta la provincia, coordinato dal comando provinciale dei Carabinieri di Brescia. I servizi sono stati "rafforzati" nelle zone dei laghi, in quelle montane e nella Bassa Bresciana: sotto i riflettori le zone affollate di turisti e i luoghi di maggiore aggregazione, anche giovanile.

In campo uomini e mezzi delle compagnie di Breno, Chiari, Desenzano, Salò e Verolanuova, impegnati sul territorio con numerose pattuglie, anche a piedi. I servizi sono stati svolti, oltre che con l'etilometro, anche con l'ausilio delle unità cinofile. Che a Gardone Riviera hanno fatto centro.