Prima lo spray urticante, poi si picchiano a calci e pugni in piazza

A quanto pare si conoscevano e sono finiti alle mani per un motivo ben preciso, su cui stanno ancora indagando gli agenti della Polizia Locale: uno dei due, 31 anni, è finito in ospedale ma solo per accertamenti (ricoverato in codice verde). È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì in Piazza Garibaldi a Gardone Valtrompia: i protagonisti della zuffa sono due giovani entrambi di origini ghanesi.

Prima lo spray, poi le botte

Potrebbe essere stata una sorta di resa dei conti. L’aggressione è cominciata poco prima delle 18.30 con l’utilizzo di uno spray urticante: la lite è proseguita a calci e pugni, finché qualcuno non ha chiamato il 112. All’arrivo dei sanitari – sul posto un’ambulanza dei volontari di Villa Carcina – il 31enne ferito è stato accompagnato in ospedale. Sono stati entrambi ascoltati dalla Polizia Locale della Valtrompia, come detto titolare delle indagini. Sul luogo della zuffa è stato recuperato anche un coltello con una lama da 15 centimetri.