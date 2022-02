Folgorato da una forte scarica elettrica, operaio al Civile in eliambulanza

Folgorato da una forte scarica elettrica: brutto infortunio, mercoledì mattina, per un operaio bresciano di 44 anni impegnato in un cantiere edile a Gardone Riviera, in via Panoramica. Stando a una primissima ricostruzione, il lavoratore stava gettando il cemento con l’ausilio di una betoniera, quando il braccio della macchina impastatrice avrebbe toccato il filo dell’alta tensione. Il 44enne sarebbe stato colpito di ‘rimbalzo’ dalla scarica.

Insieme a lui altri colleghi di lavoro, che hanno assistito alla scena e per primi l'hanno aiutato. Erano circa le 11 quando hanno allertato i soccorsi: la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un'ambulanza e l’elisoccorso, che ha poi provveduto al trasporto dell'operaio al Civile di Brescia. All'arrivo del 118, fanno sapere dalla Locale, l'uomo era cosciente: è stato poi ricoverato in codice giallo.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri di Salò e i tecnici dell'Ats.