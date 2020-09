Pronti via, la scuola cade subito a pezzi: più di 160 studenti sono già a casa

Della serie, chi ben comincia: insomma, questo inizio di anno scolastico poteva andare anche meglio. A partire dalla presunta positività al Covid di un bimbo di una scuola materna di Brescia città, fino alla sospensione immediata delle lezioni in presenza per più di 160 studenti dell'IIS Carlo Beretta di Gardone Valtrompia.

E' qui che proprio al primo giorno di scuola, l'istituto ha cominciato a perdere qualche pezzo. Niente di grave, così pare, e fortunatamente nessuno si è fatto male: ma dal soffitto dei capannoni Itis si sono improvvisamente staccate le plafoniere di due grosse lampade, costringendo così il dirigente scolastico a un provvedimento d'urgenza per vietarne l'accesso.

Improvvisa inagibilità: 8 classi restano a casa

Sono state pubblicate in rapida sequenza due circolari, in cui si conferma la “improvvisa inagibilità” dei capannoni e dunque la scelta forzata delle lezioni a distanza per otto classi dell'Istituto d'istruzione superiore: tre seconde, due terze, una quarta e due quinte, per un totale – come detto – di oltre 160 studenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Dopo i controlli di questa mattina – si legge nella circolare pubblicata il 15 settembre – i capannoni Itis dovranno restare chiusi per ripristino e controlli tecnici, per un periodo che non può essere determinato. Le classi interessate continueranno con le lezioni a distanza”. Per rimettere in sesto lampade e soffitto potrebbero bastare circa 10mila euro.