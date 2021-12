Gardone Valtrompia: addio al professor Sabatti, una vita d'amore per la sua terra

Il mondo della cultura piange la scomparsa di Carlo Sabatti, ex insegnante delle scuole medie nonché stimato storico della Valtrompia.

Nato a Gardone nel 1947, Sabatti ha dedicato la sua vita all'amore per lo studio e per la sua terra. Oltre alla carriera scolastica, era stato presidente della comunità montana triumplina. In ogni sua attività traspariva la passione per i suoi luoghi d'origine, per l'arte e per la storia dell'amata Valtrompia, specialmente nelle ricerche effettuate, da lui stesso definitive come una "vocazione". Tante le opere da lui pubblicate, la maggior parte delle quali avevano come tema la storia della terra triumplina.

Sabatti lascia nel dolore la moglie Franca Franzini, la figlia Paola, le sorelle Ornella, Maria Luisa e Flavia. I funerali saranno celebrati oggi, martedì 14 dicembre, nella parrocchia di Magno di Gardone Valtrompia, per poi proseguire per il cimitero locale.