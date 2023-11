Follia in paese, danneggiate decine di auto: fiancate rigate dai vandali

Le segnalazioni si moltiplicano sulle pagine social del paese, così come le foto delle fiancate di auto completamente rigate. Succede a Gardone Val Trompia: da settimane le macchine parcheggiate nelle aree di sosta e nelle strade del paese sono state prese di mira da ignoti vandali. Episodi che si ripeterebbero con una frequenza sempre più alta, soprattutto nelle frazioni di Inzino e Magno.

L’ultimo si è registrato nel weekend, vittima una donna che vive ad Inzino: sabato aveva posteggiato la sua auto in via Galileo Galilei, a pochi passi dal cinema, e l’ha ritrovata con entrambe le fiancate rigate. Un atto vandalico a quanto pare compiuto prima delle 18, quindi in pieno giorno. Non è l’unica ad avere trovato la sua macchina danneggiata. "La mia l’hanno rigata dopo una settimana che l'avevo comprata", scrive Giorgio. "A me è successo fuori dall’ospedale. L’avevo appena fatta riparare dopo un incidente", si legge ancora sulla pagina Facebook "Non sei di Gardone Se".

E tra i residenti monta la rabbia: a fare loro da portavoce è Massimo Bertuzzi, valtrumplino doc e da sempre impegnato in politica (ex Idv e Verdi, alle ultime elezioni regionali ha sostenuto la lista Patto Civico per Majorino).

"Non si tratta di un episodio isolato, dato che nel corso dell’anno è già successo altre volte - si legge in una nota stampa. Al momento, gli autori del gesto rimangono ignoti, ma i carabinieri di Gardone Val Trompia, che hanno raccolto le denunce dai proprietari dei veicoli, stanno indagando".

"Noi cittadini di questa zona – conclude Bertuzzi, che vive nelle vicinanze – è da un anno che subiamo questi danneggiamenti e siamo stufi: abbiano chiesto più sicurezza, speriamo che le forze dell’ordine ci diano retta".