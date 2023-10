Aggredito e accoltellato in piazza: a terra in un bagno di sangue

Aggredito e accoltellato con un coccio di bottiglia: è successo lunedì pomeriggio in Piazza Martiri della Libertà a Gardone Valtrompia. L’allarme è scattato poco prima delle 18: la vittima è un 35enne di origini marocchine, medicato sul posto dall’automedica e trasferito in ospedale da un’ambulanza dei volontari di Villa Carcina (è stato ricoverato in codice giallo).

Ferito con un coccio di bottiglia

Come detto avrebbe riportato ferite da arma da taglio, in questo caso non un coltello ma dei cocci di bottiglia: sarebbe stato aggredito mentre si stava avvicinando alla sua auto. Sull’accaduto indaga la Polizia Locale con il supporto dei Carabinieri: due sarebbero i presunti aggressori, al momento non ancora identificati. Ma il cerchio potrebbe chiudersi già nelle prossime ore.

Si cerca ora di capire i motivi della violenta lite. Tutto può essere: questione di soldi, spaccio di droga, futili motivi. Il ferito è stato aggredito e poi lasciato a terra, sanguinante, mentre gli altri due se la davano a gambe. L’allarme al 112 è stato lanciato da alcuni passanti. Tempo pochi minuti e in piazza già c’erano i sanitari e le forze dell’ordine.