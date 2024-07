Scivola e precipita nel torrente: uomo in gravi condizioni

Un uomo di 72 anni, residente a Toscolano Maderno, lotta in un letto del Civile di Brescia: non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Vittima di una bruttissima caduta, mentre lavorava in un terreno di sua proprietà a Gardone Riviera, è precipitato per alcuni metri, finendo in un torrente sottostante.

Trascinato dalla corrente, l’anziano sarebbe poi riuscito a trovare un appiglio a cui aggrapparsi, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. È accaduto nella mattina di ieri, giovedì 18 luglio: l’allarme è stato lanciato, verso le 10.15 nei pressi di via Derino a Gardone Riviera.

Oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta l’eliambulanza: il 72enne, che avrebbe riportato numerosi gravi traumi nella caduta, è trasferito d'urgena, a bordo dell’elicottero del 118, al Civile: è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.