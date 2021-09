Sulla strada pioggia di massi pesanti tonnellate: tragedia sfiorata

Rimarrà chiusa al traffico almeno per un giorno la SR249 Gardesana, tra Nago e Tempesta, a causa di una frana che si è staccata nel pomeriggio di venerdì. Sulla strada sono caduti dei grossi massi dalla parete soprastante. Per fortuna non sono rimasti coinvolti persone e veicoli.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, insieme al servizio viabilità provinciale e a un geologo. I nuovi accertamenti e il sopralluogo si terranno nella giornata di oggi, per stabilire se sia possibile riaprire in sicurezza.



Fonte: Trentotoday.it