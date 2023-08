Sulla Statale piovono massi durante il temporale: strada chiusa

Blackout in città a causa di alcuni alberi caduti e allagamenti tra Sirmione e Lonato, ma i forti temporali della notte hanno colpito anche l'Alto Garda, dove una frana si è riversata sulla strada tra Navene e Torbole, portando alla chiusura della Gardesana Orientale.Â

Impossibile transitare sulla SS 249, attualmente chiusa in entrambe le direzioni, mentre sono al lavoro i vigili del fuoco di Riva del Garda per liberare il tratto e ristabilire la viabilità .

Anche non lontano dall’area gardesana i vigili del fuoco sono al lavoro, soprattutto sul fiume Sarca, per posare le reti di contenimento utilizzate per contrastare eventuali ondate di piena.



Fonte: Trentotoday.it