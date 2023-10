Botte alla compagna: le ha sbattuto la testa contro la leva del cambio

Tra gli episodi più gravi, raccontati dalla vittima, sicuramente quella volta che, in auto, il fidanzato le avrebbe sbattuto la testa più volte sulla leva del cambio: solo l’ennesimo di un lungo elenco di momenti di violenza che sarebbero proseguiti per anni, tra il 2018 e il 2020. Mercoledì a Brescia è arrivata la sentenza di primo grado: il 45enne finito sotto accusa è stato condannato a 3 anni e 2 mesi per maltrattamenti.

La denuncia dopo anni di maltrattamenti

La vittima è la sua compagna dell’epoca, oggi 33 anni: i due hanno convissuto a lungo sul lago di Garda e insieme hanno avuto anche un figlio. La donna avrebbe sopportato a lungo senza denunciare, almeno fino alla fine della loro relazione: avrebbe chiesto aiuto ai vicini e poi raccontato l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Concluse poi con il rinvio a giudizio, e ora il processo: la sentenza di primo grado ha confermato quanto raccolto dai militari e dalla pubblica accusa. Ma potrebbe non essere finita: l’imputato ha sempre negato le accuse e probabilmente ricorrerà in appello.