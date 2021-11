Evade e fugge con la fidanzata (e 20mila euro): arrestato in un ristornate del lago

Lago di Garda. Cinque giorni prima era evaso dagli arresti domiciliari insieme alla convivente e – pur di non farsi catturare – non ha esitato a speronare un'auto dei carabinieri e a continuare la sua fuga a piedi, dopo aver sbattuto con l'auto contro un muro. Ma alla fine è stato bloccato e portato in carcere.

È durata dal 23 al 28 ottobre l'evasione del 20enne romeno noto con il soprannome di "Samuray". Come raccontato Lorenzo Nicolini su Roma Today, il giovane era agli arresti domiciliari ad Acilia, una frazione di Roma. Viveva in un'abitazione insieme ad una coetanea, sua fidanzata. I due sono scappati insieme, dirigendosi verso il Nord Italia, e le forze dell'ordine sono venuti a conoscenza del fatto dalla madre della ragazza, che ha denunciato la scomparsa della figlia alla polizia.

L'obiettivo dei due fuggitivi era quello di scappare in Romania, bucando i controlli delle forze dell'ordine e portandosi via circa 20mila euro. Un piano che si è interrotto il 28 ottobre sulle sponde del Benaco. I carabinieri di Malcesine hanno infatti intercettato l'auto dei due 20enni, a cui si era aggiunto anche un complice di 26 anni. L'inseguimento dei militari è durato quattro ore e si protratto anche lungo la Gardesana. Per non farsi prendere, "Samuray" ha danneggiato la 'Gazzella' che lo tallonava, ma la sua corsa è stata arrestata da un muro, contro il quale si è schiantato in macchina. Sceso dall'abitacolo, il 20enne si è allontanato di corsa, ma i carabinieri sono riusciti ad arrestarlo mentre cercava di nascondersi in un ristorante.



Il giovane è ora accusato di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento dell'auto dell'Arma, false attestazioni a pubblico ufficiale e per aver denunciato lo smarrimento di un documento trovato in suo possesso. Il 20enne è finito in carcere, mentre la fidanzata e l'altro complice sono stati denunciati per favoreggiamento.