Qualcosa va storto durante il volo, base jumper si schianta su un albero

Spiacevole disavventura quella vissuta ieri, domenica 28 gennaio, da un jumper austriaco di 37 anni, che ha scelto le zone dell’Alto Garda per un volo terminato però a picco su un albero.

Lo sportivo si è lanciato dalla celebre exit “Happy Birthday”, un must per i jumper internazionali, ma anche un punto che può riservare non poche insidie. Proprio come accaduto al 37enne che, invece di atterrare nel campo sportivo di Oltra, vicino a Dro, è atterrato su un albero.



L’allarme è stato dato da chi, dal paese, ha osservato la scena ed ha visto la tela utilizzata per il volo incastrarsi su un albero. Gli operatori del soccorso alpino, giunti sul posto, hanno trovato il jumper illeso e lo hanno riaccompagnato in paese, dopo averlo aiutato a recuperare la tela.



Fonte: Trentotoday.it