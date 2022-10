Resta chiuso dentro la chiesa, per liberarlo arrivano i carabinieri

Immerso nella preghiera, ha perso la cognizione del tempo: quando ha tentato di lasciare la chiesa si è accorto che era solo e le porte erano state chiuse a chiave. Non aveva più alcuna via d'uscita, ma per fortuna aveva con se il cellulare ed è riuscito a chiedere aiuto al numero unico per le emergenze.

È accaduto martedì pomeriggio: protagonista della vicenda un anziano residente in un paese dell'Alto Garda. Per fare uscire l'uomo, devoto di San Francesco, dalla cappella laterale della parrocchiale sono intervenuti i carabinieri.

I militari del Radiomobile, dopo aver contattato il parroco, hanno raggiunto il sacrestano, custode delle chiavi, che si è precipitosamente diretto verso la chiesa per aprire la porta e permettere così al fedele di uscire.

Una volta libero, l'uomo ha espresso gratitudine ai suoi nuovi 'angeli custodi' in divisa per il tempestivo aiuto.