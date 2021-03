Precipita in un burrone per 150 metri, muore sotto gli occhi dell'amica

Sul posto l’elicottero del 118 con una squadra del Soccorso Alpino, ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare

Dramma sul Monte Farno, lungo il crinale tra la Val Gandino e la Val Seriana nelle Prealpi bergamasche. Mercoledì pomeriggio, il 67enne Umberto Savoldelli ha perso la vita dopo essere scivolato e precipitato in un dirupo per circa 150 metri.

A dare l'allarme l'amica che si trovava con lui in quei terribile istanti. Sul posto si è subito precipitato l’elicottero del 118 con una squadra del Soccorso Alpino, ma, purtroppo, per Savoldelli non c'è stato nulla da fare.

L'uomo era di casa a Gandino, molto conosciuto in tutto il paese. Era celibe e, dopo la morte della madre, viveva da solo con il suo cane. Le esequie saranno celebrate nella parrocchiale alle 10 di sabato 20 marzo.