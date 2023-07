Cade dalla bici e batte la testa contro un palo: è grave in ospedale

Vittima di una brutta caduta dalla bici, un 61enne bresciano è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Bergamo e poi sottoposto a una delicata operazione chirurgia: stando al bollettino medico, le sue condizioni sarebbero critiche.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 15 luglio, nella Bergamasca: il 61enne, di casa nella nostra provincia, stava pedalando lungo la ciclabile che costeggia il fiume Serio a Gandellino. Per cause da accertare, è caduto dalla bici finendo per picchiare la testa contro un palo che delimita la corsia riservata ai ciclisti.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino della VI delegazione orobica e l'elicottero del 118. Una volta stabilizzato, il 61enne è stato trasferito, in eliambulanza, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dov'è stato ricoverato in codice rosso e, successivamente, operato.