Il temporale distrugge lo stadio e il centro sportivo: "Non lasciateci soli"

"Questa è veramente la fine: è la pietra tombale, o la svolta". Così sulla pagina Facebook dell'Uso Gambara Calcio 1919 a poche ore dal disastro maltempo che reso inagibile lo stadio dei Pioppi, il centro sportivo a disposizione non solo dell'Uso Gambara ma anche della Asd Unitas Olympia che raggruppa bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni anche di Alfianello, Fiesse, Gottolengo e Pralboino.Â

La furia del temporale di domenica sera - e non quello che si è scatenato lunedì e ha comunque provocato danni e disagi in diverse zone della provincia - ha fatto crollare la copertura delle tribune, scatenando un effetto domino che ha portato l'intero centro sportivo a dover patire diverse ferite, anche strutturali: sono stati danneggiati gli uffici, i bagni, gli spogliatoi, insomma poco è stato risparmiato.

"Non lasciateci soli"

"Unica cosa sicura - fa sapere ancora l'Uso Gambara - è che per la nostra famiglia granata e per tutto il settore giovanile della Unitas Olympia è una brutta, bruttissima giornata. Non lasciateci soli, Regione o chi per voi, lo dobbiamo a tutti i nostri tesserati: dai Piccoli Amici alle Prime Squadre che, sul campo e con tutti gli staff, stavano veramente facendo dei miracoli". Nel frattempo, inevitabilmente, lo stadio è stato dichiarato inagibile.