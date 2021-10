Incastrato nel macchinario, perde i sensi: operaio soccorso dall'eliambulanza

Il macchinario in cui è rimasto incastrato, per fortuna, si è fermato in tempo: sarebbe bastata forse una manciata di secondi in più affinché l'infortunio si tramutasse in tragedia. E' successo martedì mattina a Gambara, alla Nba Batterie: è qui che, intorno alle 11, è stato lanciato l'allarme per un incidente in azienda, dove un giovane operaio di 32 anni è rimasto appunto incastrato in un macchinario, mentre stava lavorando.

I rilievi sull'accaduto sono stati affidati ai carabinieri di Verolanuova, intervenuti a supporto dei tecnici del Psal – il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro – di Ats, a cui spetta la ricostruzione della dinamica (e le eventuali responsabilità). Sul posto anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale.

Trasferito al Civile in elicottero

Inizialmente lanciato in codice rosso, l'allarme è stato poi derubricato in un più rassicurante codice giallo. L'operaio è stato soccorso dai sanitari dell'automedica, e poi trasferito in ospedale in elicottero, ricoverato al Civile. In un primo momento l'infortunio aveva destato parecchia preoccupazione, in quanto il 32enne, dopo l'incidente, si era accasciato privo di sensi. Ma tempo pochi minuti e aveva già ripreso conoscenza, e i successivi approfondimenti avrebbero escluso lesioni gravi.