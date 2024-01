Si sente male in casa, farmacista muore a 47 anni: era malata da tempo

Comunità in lutto a Desenzano e Rivoltella per la scomparsa della dottoressa Gaia Mattei, farmacista: aveva solo 47 anni. Conviveva da tempo con vari problemi di salute: si è sentita male in casa ed è morta prima ancora dell'arrivo dei soccorsi. I genitori hanno subito allertato il 112 ma purtroppo non c'è stato niente da fare.

Chi era Gaia Mattei

Nata a Brescia nel 1976, Gaia Mattei era iscritta all'albo dei farmacisti dal 2009, al termine degli studi e dopo l'esame di abilitazione svolto a Camerino. La salma ora riposa alla Casa del commiato Facciotti: venerdì pomeriggio il funerale nella chiesa di San Michele Arcangelo di Rivoltella, dove abitava.

Una famiglia molto conosciuta: la piangono la madre Rina, il padre Achille, la zia Lina. Achille Mattei è stato in passato governatore del Distretto 108Ib2 dei Lions, afferente alle province di Brescia, Bergamo e Mantova: ancora oggi è un socio della storica Confraternita del Groppello.