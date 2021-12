Una vita dietro al bancone: morta storica barista di paese

In paese la conoscevano tutti, o quasi: per moltissimi anni ha gestito un bar nel centro di Nuvolera. Gabriella Bassani si è spenta nei giorni scorsi, all'età di 89 anni. ?

In moltissimi la stanno ricordando sui social: era una donna solare, allegra e positiva. Per decenni è stata dietro al bancone del bar ‘Gabry’ di via Sorzana, servendo caffè e pirli, la cui ricetta era - e resterà- segreta. Se n’è andata venerdì mattina, in un letto della casa di riposo di Pontevico.

La sua scomparsa tocca profondamente la comunità di Nuvolera: Gabriella era la madrina degli alpini del paese e il suo bar è stato la prima sede della sezione locale del gruppo. Decine i messaggi di cordoglio affidati a Facebook: a dare notizia della sua scomparsa è stata l’amministrazione comunale, che l’ha ricordata con un post: “Per tanti anni ha gestito il bar ‘Da Gabry’ offrendo a tutti ospitalità e gentilezza”, si legge sulla pagina del Comune di Nuvolera. “Gabry resterà nel ricordo di tutti i nuvoleresi”, scrive Cristina.

L’ultimo saluto sarà celebrato martedì mattina, alle 10, nella parrocchia San Lorenzo di Nuvolera, con partenza dalla casa funeraria Spinelli di Pontevico. Dopo la cerimonia funebre la salma sarà trasferita al cimitero Casalmoro di Mantova per la sepoltura.