In cassa con la merce rubata, colpisce la guardia con una bottiglia di birra

In tutta calma ha riempito una borsa con salumi e formaggi, poi si è recato in cassa per pagare una sola bottiglietta di birra. Succede al discount Eurospin di Ospitaletto, dove un 30enne di origine marocchina è stato fermato per avere tentato di rubare merce per un valore complessivo di circa 40 euro, come racconta PrimaBrescia.

I fatti. L'episodio si è verificato domenica scorsa. Il 30enne si è aggirato a lungo tra gli scaffali del supermercato, inserendo man mano la merce nella borsa senza rendersi conto di essere seguito, a debita distanza, dalla guardia di sicurezza. Terminata la sua "spesa", il ladro si è recato in cassa per pagare una singola bottiglia di birra. A quel punto, la guardia ha cercato di bloccarlo, e in tutta risposta è stata presa a bottigliate.

Dopo poco sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha preso in consegna il 30enne. Condotto in caserma, è stato processato per direttissima il giorno successivo. Ora si trova a piede libero con l'obbligo di firma in caserma.