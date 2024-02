Furto con strappo di una catenina in discoteca: arrestato un giovane

Ha letteralmente strappato dal collo del legittimo proprietario la collanina, poi l'ha consegnata a un complice. L'autore del gesto, un 22enne italiano, è stato arrestato, e il complice denunciato per favoreggiamento: succede in una discoteca cittadina, dove una volante della Polizia è prontamente intervenuta in seguito all'allarme lanciato al 112.

I fatti si sono verificati nella notte tra mercoledì e giovedì, alle porte della festa per i patroni cittadini. Quando gli agenti sono giunti nel locale il ladro era ancora sul luogo del misfatto. Gli agenti hanno individuato rapidamente il suo complice, che alla vista dei poliziotti ha lasciato cadere a terra la catenina. Bloccatolo, gli agenti hanno sentito diversi testimoni, e grazie alle loro indicazioni hanno fermato anche il ladro.

Il complice è stato denunciato per favoreggiamento. L'autore dello strappo invece è stato arrestato. Per lui sono stati disposti obbligo di dimora nella città di residenza e foglio di via da Brescia.