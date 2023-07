Turista distratto non chiude l'auto, ladro preleva beni per 150mila euro

Parcheggiare per giorni un'auto da centinaia di migliaia di euro nel parcheggio di un supermercato, e scordarsi di chiuderla a chiave. Può esserci disattenzione più grave? Sì, lasciarvi all'interno un preziosissimo Rolex e altri oggetti di valore. Non è un film, è successo davvero, sul lago di Garda. Lo racconta il dorso bresciano del Corriere della Sera in edicola stamane.

Il (comodo) furto è avvenuto a Moniga del Garda, nel parcheggio del supermercato Italmark, in via San Giovanni. Lì il turista dell'Est Europa ha parcheggiato per alcuni giorni la sua lussuosa Bentley, mentre si godeva la vacanza dorata sul Benaco.

Dopo alcuni giorni dall'aver parcheggiato il mezzo, il turista è tornato a controllarla, e si è accorto del guaio. Avendo notato che l'auto non era stata chiusa, un ladro - ripreso dalle videocamere di sicurezza - ha tranquillamente aperto una portiera ed ha prelevato il Rolex ed altri oggetti e gioielli preziosi. Valore del bottino: 150mila euro. Un colpo niente male, soprattutto considerata la facilità con la quale è stato messo a segno. I carabinieri indagano per cercare di dare un nome al malvivente.