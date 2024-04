Svaligiato il ristorante: ladri in fuga con un bottino di 40mila euro

“Nonostante questa notte i ladri abbiano svaligiato la nostra amata Cantina, abbiamo trovato il coraggio di fare la spesa e a pranzo saremo aperti”: così sui social i proprietari del ristorante La Cantina di Soncino, in provincia di Cremona a pochi chilometri dai confini bresciani, conosciuto anche nella nostra provincia (e in tutta la Lombardia). Colpo purtroppo riuscito, e che colpo: si stima un bottino da oltre 40mila euro. In azione, a quanto pare, una vera e propria banda: il ristorante è stato vuotato di attrezzature e generi alimentari di ogni tipo.

Rubate bottiglie e attrezzature

I malviventi hanno rubato pregiate bottiglie di alcolici e di vino: su tutti Barolo e Champagne. Ma anche olio extravergine di oliva, zafferano, dalla cucina perfino dei gamberoni argentini (freschissimi). Rubata anche varia strumentazione e attrezzature: pure i grembiuli e i bicchieri. I proprietari hanno già sporto denuncia, le indagini sono state affidate ai carabinieri.

L’ipotesi al vaglio dei militari della stazione di Soncino è quella di un colpo su commissione. Il ristorante aperto ormai da 30 anni (dal 1994) sarebbe stato preso di mira da una banda organizzata: si sono introdotti nel locale utilizzando una scala, poi dopo la razzia sono fuggiti a bordo di un furgone rubato. Al vaglio degli investigatori anche le (tante) telecamere presenti in zona, anche quelle che portano sulle strade bresciane.