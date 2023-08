Moglie e figli dormono, si trova faccia a faccia con un ladro in casa

Si è trovato faccia a faccia con il ladro, un 47enne bresciano, ha provato a bloccarlo ma non ci è riuscito: comunque decisiva la testimonianza del padrone di casa, un cittadino di origini indiane, per l'arresto avvenuto solo poco più tardi ad opera dei carabinieri. È successo domenica notte tra Via Milano e Via Trivellini.

La rapina in casa

Il ladro, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici e senza fissa dimora, si è prima arrampicato sul balcone di un'abitazione di Via Milano: una volta dentro, con i proprietari che dormivano (c'erano anche moglie e figli), ha arraffato oro e gioielli, 170 euro in contanti e uno smartphone finché non è stato individuato dal padrone di casa. È riuscito comunque a fuggire dopo una breve colluttazione.

Il furto in dormitorio

Non contento, il 47enne si è diretto verso il dormitorio San Vincenzo di Via Trivellini: è entrato anche qui dopo aver scavalcato la recinzione, ha rubato i cellulari a due senzatetto che dormivano all'interno ed è scappato di nuovo. Ma nel frattempo erano già stati allertati i militari: i carabinieri l'hanno arrestato per furto e rapina e condotto in guardina. Martedì mattina la direttissima: arresto convalidato, resterà in carcere fino al processo.