Raid notturno nella chiesetta: ladri rubano un dipinto del 1770

Un dipinto a olio su tela centinata, delle dimensioni di 195 per 110 centimetri. Certo non sarà stato semplice prelevare il quadro, portarlo all'esterno della chiesa e caricarlo su un mezzo, ma i ladri che l'hanno fatto non hanno lasciato la minima traccia, e nessun testimone li ha visti. Il furto è avvenuto nella chiesetta di San Filippo Neri a Terzago di Calvagese della Riviera.

Il quadro oggetto delle attenzioni dei ladri - e di un eventuale acquirente, che potrebbe averne commissionato il furto - è il dipinto della Vergine di Giovanni Antonio (o Gian Antonio) Zadei, datato 1770. L'opera, come spiegato dal quotidiano Bresciaoggi, è inserita nel database fornito dalla Diocesi al Nucleo tutela patrimonio artistico dei carabinieri. Il furto è stato scoperto venerdì mattina, ma di preciso non si sa quando è stato effettuato.

La chiesetta di giorno è sempre aperta, e la porta di accesso - che di notte viene chiusa - non è certo "a prova di ladro", comme ammesso dallo stesso parroco, don Aurelio Cirelli. Il valore dell'opera trafugata potrebbe aggirarsi attorno ai 50mila euro.