Forza il finestrino di un'auto e ruba gli occhiali da sole: arrestato

L'occasione fa l'uomo ladro. Un 41enne che si trovava in via Lunga, accorgendosi che il vetro di una Bmw parcheggiata era leggermente abbassato non ha resistito alla tentazione, l'ha forzato facendolo scendere quel tanto che basta ed ha rubato un paio di occhiali da sole di marca Armani del valore di 250 euro. La notizia è riportata sul quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

Protagonista del furto è un 41enne transessuale che dimora negli spazi abbandonati dell'ex Ideal Standard. Gli uomini della Locale impegnati in un pattugliamento hanno notato l'atteggiamento sospetto dell'uomo. Quando gli agenti lo hanno avvicinato, lui ha gettato la custodia sotto la berlina, e poi ha sostenuto che gli occhiali fossero i suoi. L'arrivo del proprietario dell'auto ha fugato ogni dubbio, e il 41enne è stato arrestato.

In caserma è emerso che a luglio era già finito in manette per spaccio, reato per il quale fu disposto il divieto di dimora a Brescia. Alla luce del precedente, è scattato un nuovo arresto: nel processo per direttissima è stata inflitta una pena - sospesa - di sei mesi.