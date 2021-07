Noleggiano un motoscafo e lo fanno sparire: furto da 150mila euro

Hanno curato tutto nei minimi particolari, programmando il colpo da settimane. Due finti turisti dell'Est Europa hanno fatto sparire nel nulla un costosissimo motoscafo di marca Frauscher, modello 747 Mirage Air. Il colpo è stato messo a segno sul Garda, a danno del cantiere nautico Feltrinelli di Gargnano. La notizia è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

La vicenda prende il via qualche settimana fa, quando i due ladri hanno noleggiato, per due volte, il motoscafo. Alla terza visita, come avvenuto precedentemente, i due finti turisti hanno consegnato i documenti (intestati a cittadini della Lettonia) e il numero di telefono al cantiere e sono risaliti sul bolide - un razzo da 350 cavalli, considerato "la Ferrari dell'acqua" - per poi prendere tranquillamente il largo.

All'ora prevista per il rientro, le 18, non si sono però fatti vedere. A quel punto è scattato l'allarme. Il segnale Gps del motoscafo indicava che il mezzo si trovava al largo di Bardolino, sulla sponda veronese del Garda. Raggiunta la zona, uno dei titolari del cantiere non ha trovato nulla, se non una cassetta di plastica adagiata in acqua, contenente il Gps galleggiante collegato a una batteria esterna.

I titolari del cantiere sono ovviamente amareggiati dal furto, ma non si rassegnano. Il motoscafo è particolare in quanto ha i sedili di colore lilla. La notizia furto è stata diramata a tutti i cantieri nautici del Benaco: se qualcuno ha visto qualcosa di strano, è invitato a contattare la Guardia costiera.