Colpo grosso in macelleria: ladri entrano strisciando, e se ne vanno con 8mila euro

Per non fare scattare l'allame sono entrati letteralmente strisciando sul pavimento, fino a raggiungere la cassa. Colpo grosso in una macelleria di via della Musia, a Brescia, dove i titolari dell'esercizio sono stati derubati di ben 8mila euro in contanti.

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato. Strisciando, hanno raggiunto la cassa che conteneva tutto il contante. Un colpo pulito, senza lasciare tracce. le speranze delle forze dell'ordine sono quelle di ricavare informazioni utili dalle riprese delle videocamere installate nella zona.