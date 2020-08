Dopo la prova su strada estrae la pistola e se ne va sull'auto, senza pagarla

Sembrava sinceramente interessato alla vettura, e in effetti lo è stato, ma non si è trattato di acquisto, bensì di rapina. Protagonisti della vicenda sono i venditori e i titolari della concessionaria Franzoni Auto di via Vallecamonica, in città, e il malvivente che si è impossessato di una Jeep senza sborsare un euro. A raccontare - loro malgrado - la vicenda sono gli stessi proprietari della concessionaria, che chiedono aiuto per recuperare l'auto, o quantomeno assicurare alla giustizia il rapinatore.

Il racconto completo: «Dopo essere stato più volte in sede per visionare la vettura, un “malvivente” che si era fatto passare per cliente interessato ad una Jeep Compass aziendale, richiedeva di poter provare la vettura. Il Consulente alle Vendite predisponeva quindi per la prova, la vettura di colore Jazz Blu, immatricolata nell’agosto 2018 con 36.245 km all’attivo e targata FR571KX. Dopo diversi chilometri, giunti in zona industriale, il malvivente estraeva una pistola con la quale intimava al dipendente della Franzoni Auto, di scendere. Atterrito di essersi visto puntata una pistola, il dipendente scendeva e vedeva quindi fuggire il malvivente alla guida della Jeep Aziendale. Se qualcuno ricevesse offerte o notasse annunci di vettura Compass a prezzi molto bassi, o notasse una vettura sospetta con gli elementi comunicati, o leggesse di offerte di ricambi seminuovi a prezzi non di mercato, magari con particolari di carrozzeria Blu metallizzato è pregato di contattare la Franzoni Auto Srl al numero di telefono 030321532 e/o di avvisare le autorità di pubblica sicurezza. Si prega di dare la massima diffusione e condivisione. Grazie. Franzoni Auto Srl».