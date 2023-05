Rubano una bici da un garage, ma c'è il gps: scoperto il covo dei ladri

In un'incursione notturna hanno forzato i portoni di quattro autorimesse prelevando cinque biciclette per un valore complessivo di oltre 9.000 euro. Una di queste però li ha messi nei guai, perché era dotata di localizzatore gps. I ladri sono una donna moldava di 63 anni e un bulgaro di 46, denunciati a piede libero per i reati di ricettazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente.

I fatti. La notte di mercoledì scorso, 24 maggio, i ladri sono entrati nei garage di una palazzina di Rezzato. Lì hanno prelevato le biciclette, una delle quali, elettrica, con il localizzatore. Il proprietario del mezzo rubato, una volta scoperto il furto ha denunciato il tutto ai carabinieri di Brescia che si sono messi ad indagare. Il gps portava a un box privato situato in via Michelangelo Buonarroti a Vaprio d'Adda, Comune di quasi 10mila abitanti in provincia di Milano.

In un blitz, i militari della stazione di Vaprio, coadiuvati da quelli del Nucleo radiomobile, hanno trovato cinque biciclette, un furgone risultato risultato essere stato rubato nella Bergamasca, diverse targhe rumene, taniche di gasolio, pneumatici, 14 cartucce calibro 12, numerosi utensili per l’edilizia e due confezioni di 270 grammi di hashish.