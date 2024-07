Auto cannibalizzate nella notte: ormai è una razzia di gomme e cerchioni

Prima erano le Bmw. Poi le Mercedes, le Toyota e infine le Audi, ma ci sono svariati casi anche di auto di piccola taglia. Da alcune settimane si sono intensificati i furti di pezzi di ricambio di veicoli parcheggiati durante la notte lungo le strade cittadine. Gli episodi si verificano sia in quartieri periferici sia in vie non così secondarie.

L'ultimo episodio si è registrato nella notte tra martedì e mercoledì in via San Giovanni Bosco, lo racconta il quotidiano Bresciaoggi. Nel mirino dei ladri è finita una Audi A6 alla quale sono state asportate le quattro gomme. Il proprietario l'ha ritrovata la mattina appoggiata sopra alcuni mattoni. I ladri hanno agito indisturbati, nessuno ha segnalato ciò che stava avvenendo.

Furti su commissione?

Con ogni probabilità i furti avvengono su commissione di carrozzieri o meccanici disonesti, o addirittura sono i proprietari delle auto che hanno bisogno di pezzi di ricambio (come nel caso dei colpi sulle Toyota elettriche, dalle quali vengono asportate le batterie, dal valore di svariate migliaia di euro) e si rivolgono a personaggi poco raccomandabili. A chi subisce il furto non resta che sperare di avere la copertura assicurativa anche contro i "furti parziali".