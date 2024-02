Colpo grosso nella gioielleria del centro: bottino di 70mila euro

Non dei balordi, ladri improvvisati, ma una banda di professionisti, che con ogni probabilità ha organizzato il colpo nei minimi particolari, scegliendo il momento giusto per agire. A distanza di soli due mesi da un colpo analogo, messo a segno a dicembre nella gioielleria Tomaselli di Corsetto Sant'Agata, un altro furto con scasso è stato messo a segno nel cuore di Brescia, sotto i portici di via X Giornate.

Ad essere stata presa di mira è stata la «Real Royal Jewels», aperta da meno di un anno, di proprietà di due giovani gioiellieri. Nella notte tra giovedì e venerdì, al termine della giornata di festa dedicata ai patroni della città, alle ore 3:24 una banda composta da cinque persone è entrata in azione. Mentre un membro attendeva in auto, e un altro faceva il classico "palo", utilizzando piede di porco e divaricatore idraulico, in tre hanno prima spaccato la vetrina per forzare la serratura della gioielleria, poi hanno aperto una seconda porta inferriata e infine distrutto le teche per prelevare il bottino. Valore totale dei monili trafugati: 70mila euro. Tra le altre cose, è stata distrutta la vetrina di un negozio sfitto a fianco della gioielleria, dalla quale è stato prelevata una scatola di cartone, utilizzata per inserirvi il bottino.

Tutta la scena del furto è stata ripresa dall'impianto di videosorveglianza della gioielleria. I ladri indossavano giubbotti neri, guanti e passamontagna, e sul capo avevano una torcia frontale. Come dicevamo, i malviventi hanno scelto il momento più adatto per entrare in azione. Nella notte dopo San Faustino infatti nessuno ha fatto troppo caso ai rumori delle vetrine infrante e dell'allarme, visto che per molte ore dopo la fiera gli uomini della nettezza urbana hanno movimentato la spazzatura facendo altrettanto rumore.