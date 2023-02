Furto in chiesa: ladro via con la pisside

Il parroco ha avvisato il Vescovo, e ovviamente anche i carabinieri. Chi ha agito all'interno della chiesa di Santa Maria Vittoria in via Cremona a Brescia sapeva benissomo quando muoversi, come spostarsi e dove mettere le mani. È un furto gravissimo, per usare le stesse parole pronunciate dal parroco, quello che è andato in scena nel pomeriggio di ieri in città. Il fatto è riportato dal Giornale di Brescia.

Il ladro evidentemente sapeva dove si trovava la chiave per aprire il tabernacolo, all'interno del quale si trovava la pisside - il contenitore di ostie consacrate - e con essa lo ha aperto ed ha prelevato il prezioso oggetto liturgico, contenente le ostie. La notizia è stata data ai fedeli durante la messa di questa mattina.