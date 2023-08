Concorrenza tra ladri: bici rubate mentre era in corso la denuncia per un tentato furto

Un colpo è sfumato per un soffio, l'altro è andato a segno. Una vera e propria beffa per due turisti del Belgio, che oltre ai ricordi dei monumenti della nostra bella città non potranno fare a meno di pensare al furto subito nella centralissima piazza Vittoria.

I fatti, raccontati sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane. Due agenti della Polizia locale cittadina erano in pattugliamento in centro quando hanno visto un individuo armeggiare con fare sospetto nei pressi di due biciclette ben legate ai supporti in piazza. Avvicinatisi, hanno avuto conferma della loro intuizione, ed hanno colto sul fatto un ladro.

Accompagnato il malvivente al Comando di via Donegani, sono tornati in piazza Vittoria per attendere i proprietari dei mezzi - due turisti belgi, si scoprirà in seguito - e invitarli a fare la denuncia. Una volta sul posto però, l'amara scoperta: le biciclette erano state rubate.