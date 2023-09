Gli rubano una bici da 4.000 euro: ritrovata grazie a un mini Gps

Era la settimana di ferragosto, quando alla polizia locale dell’Alto Garda e Ledro è arrivata la richiesta d'aiuto da parte di un ragazzo tedesco, che denunciava il furto della sua mountain bike del valore di oltre quattro mila euro.

In poco tempo, gli agenti hanno scoperto che il furto della bicicletta era avvenuto in Croazia, dove il giovane era appena stato in vacanza. La conferma è arrivata grazie al tracciamento della bici con un dispositivo della Apple chiamato "Air-tag", che consente la geolocalizzazione in tempo reale dell’oggetto al quale viene applicato.



In seguito, quando il segnale ha iniziato a trasmettere da un residence di Torbole sul Garda, i poliziotti si sono messi alla ricerca della bici, arrivando fino alla fonte del segnale: un mezzo con targa ucraina parcheggiato all’interno di una casa vacanze. Appena il veicolo si è mosso, è scattato il blitz: la mountain bike è stata trovata sotto a delle coperte nel vano posteriore.



Il cittadino ucraino, regolare sul territorio nazionale, è stato portato al comando di Torbole, dove è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione. La bici è stata poi sequestrata in attesa di disposizioni della Procura. Del fatto è stata anche informata la polizia croata, che aveva ricevuto la denuncia del furto e che ora, grazie all'identificazione, potrà procedere nei confronti dell'ucraino per gli aspetti di loro competenza. Alla fine, il ragazzo è tornato in possesso della sua bici.



Fonte: Trentotoday.it