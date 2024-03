Tentato furto di bici alla vigilia della Milano-Sanremo: Colbrelli sventa il furto

Un passato da campione sulla bici, un presente da direttore sportivo, e un futuro - chissà - da poliziotto. Sonny Colbrelli, soprannominato "il cobra", ex ciclista bresciano, storico vincitore della Parigi-Roubaix nel 2021, è finito alla ribalta della cronaca proprio alla vigilia della Milano-Sanremo, una delle cinque grandi classiche del calendario ciclistico (vinta dal belga Jasper Philipsen).

Nella notte tra venerdì e sabato, quando Colbrelli e la squadra della Bahrain Victorious si trovavano nell'albergo di Casarile (Milano), si è verificato un tentativo di furto, con i ladri che hanno provato a impossessarsi delle biciclette del team. Sonny, accortosi di quello che stava succedendo, è sceso in strada ed ha inseguito i ladri approfittando del passaggio di una macchina che era in zona. I malviventi sono riusciti a scappare, ma le biciclette sono state salvate, e la squadra ha deciso di portarle nelle camere d'albergo per la notte.

Il racconto dell'accaduto è stato fatto in prima persona dal "cobra": «Ieri sera eravamo nella hall, sentiamo un urlo "le bici, le bici", siamo usciti, c'erano una decina di persone giovani, mi sono messo a correre e li ho seguiti nel bosco, una macchina mi ha puntato... Ad un certo punto uno mi ha detto "sali che li prendiamo" e io l'ho fatto e li abbiamo inseguiti... Alla fine noi del personale abbiamo dormito con le biciclette in camera...».