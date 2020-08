Con un tombino sfondano la vetrina del bar, ma la cassa è vuota

Dieci colpi in otto anni di attività. È una situazione davvero esasperante quella che è costretto a subire Singh Lakhvinder, il gestore del "Singh Bar" di via Brescia 69 a Castenedolo, visitato suo malgrado, per l'ennesima volta, da ignoti ladri che sono entrati nel locale adiacente all'area di serviziosituata sulla strada verso Brescia. La notizia è riportata dal Giornale di Brescia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A testimoniare l'incursione notturna dei ladri - due individui, incappucciati, per i quali sarà impossibile risalire all'idendità - sono state le videocamere di sicurezza installate nel bar. Armati di un tombino di ghisa, i due hanno sfondato facilmente la vetrina per avere accesso nel locale. Cercati inutilmente i contanti nel registratore di cassa, i due hanno spaccato bottiglie e provocato non pochi danni prima di andarsene da dove erano venuti.