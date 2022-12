Buco nel muro per assaltare un bar: colpo da oltre 20mila euro

Nella notte tra giovedì e venerdì, in via Dalmazia a Brescia, il bar dell'area di servizio IP Matic è stato preso di mira da una banda di ladri professionisti, che, dopo aver sfondato un muro, sono entrati nel locale rubando 23mila euro di tabacchi e Gratta&Vinci, bibite, alcolici e tutto quello che capitava loro sotto mano.

Rubato anche il fondo cassa, poche centinaia di euro, ma il danno al sistema di sicurezza della cassa automatica è ben più consistente, essendo costata oltre 9mila euro (è stata sventrata e poi buttata in un fosso).



L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza: ad entrare in azione sono stati due banditi, che si sono poi allontanati facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso.