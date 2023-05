In cassa per pagare due euro di spesa, ma nello zaino ha 460 euro di alcolici

Un maldestro tentativo di furto che si è tramutato in una pena a un anno e due mesi di reclusione. Protagonista della vicenda una donna straniera di soli 26 anni, residente in provincia di Milano ma in trasferta nella nostra provincia. La vicenda è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

I fatti. Alle 17:30 di venerdì, 12 maggio, all'interno del supermercato Esselunga di via della Volta, a Brescia, si trovavano la 26enne e un uomo, suo amico e complice. Pensando di non essere visti da nessuno, ma in realtà le videocamere li stavano riprendendo, i due hanno riempito uno zaino e una borsa di bottiglie di superalcolici, per un valore complessivo di 460 euro. A quel punto il direttore del punto vendità ha messo in allarme la guardia, ed ha chiesto aiuto a un poliziotto del commissariato Carmine fuori servizio che in quel momento si trovava nel supermercato.

Una volta finita la "spesa", la ragazza si è recata in cassa ed ha cercato di pagare solo un prodotto che aveva in mano, dal valore di due euro. A quel punto l'addetto antitaccheggio e il poliziotto sono entrati in azione per smascherare i due ladri. Se il complice della 26enne è riuscito a fuggire, così non è stato per la giovane che, dopo avere tentato di spintonare la guardia, è stata finalmente bloccata ed arrestata.

Dopo una notte in questura, la 26enne ieri mattina è finita davanti al giudice nel processo per direttissima. Convalidato l'arresto, la donna ha patteggiato una pena di un anno e due mesi di reclusione, poi è stata rimessa in libertà.